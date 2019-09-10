Başkan Altay: “Metro taşıt alımının bakanlığa devredilmesi Konya'ya 1 milyarlık katkı sağlayacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Konya için verdiği müjdeler ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Karma Endüstri Bölgesi kurulması konusunda açıklamalarını değerlendirerek, “Tüm bu işler Konyamızın çok güzel bir geleceğe hazırlanması için” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eylül ayında düzenlenen ilk toplantısında konuşan Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya ziyaretinde müjdesini verdiği Konya Metrosu'nun ilk etabının bu ay içinde ihale edilmesi, 2021 İslam Dayanışma Oyunlarının Konya'da yapılması ve pancar fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu.

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz”

Metro taşıtlarının alımının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmasıyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile bir protokol yapılmış olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bu, 1 milyar liralık bir rakam. Cumhurbaşkanımızın, Ulaştırma Bakanımızın, Genel Başkan Yardımcımızın, bakanlarımızın, teşkilatımızın desteğiyle bu taşıt alımları Konya Büyükşehir Belediyesi uhdesinden alınarak bütün yükümlülük Ulaştırma Bakanlığı'na verildi. İhalenin içine de bunlar dahil edildi. Hem metro müjdesi için hem de metro taşıtları alımının Büyükşehir'den alınıp Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu Konya Büyükşehir Belediyesi için bir dönüm noktasıdır” dedi.

“Karma Endüstri Bölgesi kuruluyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın hafta sonu gerçekleştirdiği Konya programına da değinen Başkan Altay, “ASELSAN Konya'ya çok önemli bir yatırım gerçekleştiriyor. 300 bin metrekarelik alanda temeli atıldı, imalatlar devam ediyor. Bunun etrafında mülkiyeti Büyükşehir Beledimize ait 1,5 milyon metrekarelik alanı Milli Emlak'a devrediyoruz. Burada Karma Endüstri Sanayi Bölgesi kurulması için bakanımızdan söz aldık. Böylece Konya'da özellikle silah ve savunma sanayinde yeni bir atılım başlayacak, yeni yatırımlar gelecektir. Tüm bu işler Konyamızın çok güzel bir geleceğe hazırlanması için. Şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hizmet çıtasını çok daha yukarılara çıkaracağız”

Meclis toplantısına katılarak bir konuşma yapan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da 31 Mart Yerel Seçimlerinde hizmet çıtasını daha üst noktaya taşımak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına ve ilçe belediye başkanlarına yetki verildiğini söyledi. Konya milletvekilleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçelerle birlikte Konya'ya ve Konya'daki her bir ferde daha nitelikli, daha kaliteli ve daha rekabetçi hizmet edebilmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Altunyaldız, bugüne kadar Konya'nın eriştiği hizmet çıtasını çok daha yukarılara çıkarma gayretinde olan belediye başkanlarına destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Üreten insanların yanında olmayı sürdürmeliyiz”

Üretmenin önemine değinerek konuşmasına devam eden Altunyaldız, “Üretmek çok ulvi, çok değerli bir şeydir. Üretmek var olmaktır. Üretmek geleceği güvence altına almaktır. O yüzden üretmemiz zorunlu. Üretmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemiz, tüm ilçelerimiz ve milletvekillerimizle birlikte şöyle bir güzelliği yakalamış durumdayız. Tecrübeli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızın çoğu büyükşehirden ya da ilçelerden tecrübeli. Bizler Konya milletvekilleri olarak sizlerin her zaman yanında olmaya destek vermeye devam edeceğiz. Sizlerden bir istirhamım var; üretimi önceleyen hizmet anlayışını devam ettirmek zorundayız, üreten insanların yanında olmayı sürdürmeliyiz. Üretiyorsak topluma, insanlığa ve ülkemize katkı veriyoruz demektir” ifadelerini kullandı.