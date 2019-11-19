Başkan Altay, MHP İl Başkanı Karaarslan'ı ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Remzi Karaarslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaşanan görev değişimlerinin birer bayrak yarışı olduğunu hatırlatarak, Karaarslan'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da Başkan Altay'a ziyareti için teşekkür etti.