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Başkan Altay Millet Bahçesi inşaatını inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatında inceleme yaptı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eski stadyum alanında yapımı sürdürülen Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi inşaat çalışmalarının planladığı şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, tamamlandığında Konya olarak Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden birine sahip olacaklarını ifade etti. Şehrin merkezinde 108 bin metrekarelik alanda çok farklı bir yaşam ve spor alanı ortaya çıkacağını vurgulayan Başkan Altay, “Bu güzel projeyi bizlere armağan eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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