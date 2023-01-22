Başkan Altay Millet Bahçesi Ulu Cami inşaatını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Konya Millet Bahçesi içerisindeki Ulu Camis'nin yapımı devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi. Toplam 108 bin metrekare alana sahip Millet Bahçesi'nin içinde yer alacak caminin Konya'ya çok yakışacağını belirten Başkan Altay, “Ulu Cami inşaatını inceledik ve süreci değerlendirdik. Şehrimize yakışan güzel bir eser olacak. Hayırseverlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altay, Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlar ve çocuklarla da sohbet etti.