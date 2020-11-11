Başkan Altay: "Milli Ağaçlandırma Günü geleceğin Türkiyesi için çok önemli bir adım"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirerek, tüm Türkiye'de milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu etkinliğin geleceğin Türkiye'si için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Ereğli'de fidan dikimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında tüm şehirlerde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu belirten Başkan Altay, “Biz de Ereğli'deyiz. Buradan Milli Ağaçlandırma Günü'ne destek veriyoruz. Fen İşleri Tesisimizin bulunduğu alanda fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Geleceğin Türkiyesi için çok önemli bir adım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.