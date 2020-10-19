İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altay muhtar derneklerinin başkanlarıyla buluştu

Konya’daki muhtar derneklerinin başkanları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya'daki muhtar derneklerinin başkanları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında Konya'daki muhtar derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi. Konya Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Celalettin Doğan, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ile görüşen Başkan Altay, 31 ilçede bulunan bin 154 mahalle muhtarı ile uyum içinde çalıştıklarını belirterek, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Konya'nın bütün mahallelerine belediyecilik hizmetlerini sorunsuz ulaştırmak için çalışan bütün muhtarlara gösterdikleri uyum için teşekkür eden Başkan Altay, şehrin geleceğini inşa etmek için muhtarlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Muhtar derneklerinin başkanları da kendilerine her zaman destek veren Başkan Altay'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.