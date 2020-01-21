Başkan Altay, oda başkanlarıyla metro ve banliyö hattını istişare etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (KONESOB) bağlı oda başkanları ile Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu üyesi oda başkanlarıyla bir araya geldi.

Şehir İstişareleri kapsamında Konya Metrosu başta olmak üzere Konya Banliyösü, yeni tramvay ve alternatif olarak açılacak yeni caddelerle ilgili bilgi veren Başkan Altay, oda başkanlarının önerilerini de dinleyerek fikir alış verişinde bulundu. Konya tarihinin en büyük devlet yatırımı olan Konya Metrosu Projesi'nin önemini ve şehre kazanımlarını anlatan Başkan Altay, “Metro ile birlikte Konya dünyaca metrosu olan şehirler arasına yükselecek. Aynı zamanda metro ile Konya ekonomisi için ciddi bir kazanç oluşacak. 4 bine yakın kişi çalışacak. Planlanan süre 4 buçuk yıl ama biz erken tamamlanması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. İkinci etaba devam edebilmemiz için bunu mutlaka Konya'nın en önemli meselesi olarak görmemiz ve anlatmamız lazım” dedi.