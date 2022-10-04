Başkan Altay: "Öğrencilere bin 500 TL nakdi destekte bulunacağız"

sınıfta okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilere bin 500 lira nakdi destekte bulunacaklarını açıkladı.

Eğitime desteğini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde 12. sınıf okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilere bin 500 lira nakdi destekte bulunacak. Müjdeyi vererek öğrencilere seslenen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “12. sınıfta okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize katkı sağlamak için bin 500 lira nakdi destekte bulunacağız. Amacımız üniversiteye giden yolda öğrencilerimize destek olmak ve morallerini yükseltmek. Çünkü sizler gönlümüzde çok özel bir yere sahipsiniz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizler için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyor; hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun” dedi.

Konuyla ilgili başvurular Konya Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde “Eğitim Destekleri” bölümünden yapılabiliyor.