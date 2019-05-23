Başkan Altay, öğrencilerin sahur bereketine ortak oldu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrencilerle sahurda bir araya geldi. 68 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen sahur programında öğrencilerin sahur bereketine ortak olan Başkan Altay, farklı ülkelerden öğrencilerin şehirdeki varlığının Konya için çok kıymetli olduğunu ifade etti. Başkan Altay, Ramazan-ı Şerif'in ümmetin birlik beraberliğine ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olmasını diledi.