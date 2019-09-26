Başkan Altay: “Ortak tarihi mirasa sahip şehirlerle ilişkilerimizi artırmak istiyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) Kazakistan'da düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'na katılarak çeşitli temaslarda bulunan TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ortak kültürel ve tarihi mirasa sahip olduğumuz şehirlerle ilişkilerimizi artırmak istiyoruz” dedi.

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Beraberindeki heyetle birlikte, Tataristan Cumhuriyeti Başbakanı A.V. Pesoshin, Tataristan Cumhuriyeti Hükümeti Üyesi, Rusya Federasyonu Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina ve Tataristan Belediyeler Birliği Başkanı Egzam Gubaydullin ile görüşen Başkan Altay, daha sonra TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metshin'i ziyaret etti.

“Türk yatırımcıları da şehrimize bekliyoruz”

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Metshin, “Rusya'nın büyük ve güçlü petro-kimya sanayi merkezi ve spor merkeziyiz. 2017 yılından itibaren ekonomik sanayi yatırımları anlamında şehir uluslararası yatırımlara daha açık hale geldi. Türk yatırımcıları da şehrimize bekliyoruz. Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde Yönetim Kurulu Üyesi olmak bizim için büyük bir onurdur” dedi.

“Kardeş şehir ilişkilerini artırmak istiyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Birliğimiz 30 ülkeye hitap ediyor. Yönetim Kurulunda 11 ülke temsil ediliyor. Bunlardan birisi de Tataristan. Ortak kültürel ve tarihi mirasa sahip olduğumuz şehirlerle ilişkilerimizi artırmak istiyoruz. Birlik olarak Tataristan'da 25'e yakın proje ürettik. Kardeş şehir ilişkilerini artırmak istiyoruz. Nijnekamsk şehrinin yatırım ve sanayi için yaptığı çalışmaları beğeni ile takip ediyoruz. Biz de Tatar ve Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet ediyoruz. Bu güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Altay, Tataristan'ın başkenti Kazan'da Tataristan Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda, birliğin geleceği ve üye şehirler arasında işbirliğini geliştirmek için yapılacak çalışmalar ele alındı.