Başkan Altay, özel çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Engelliler Haftası dolayısıyla Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Okulda öğrenciler tarafından büyük coşkuyla karşılanan Başkan Altay, özel çocuklarla oyun parkında oyunlar oynadı. Başkan Altay'ın özel bir çocuğun penaltı atışında kaleye geçerek kalecilik yapması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Altay, özel çocuklarla ilgili farkındalık oluşturulması konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, bu konuda büyük fedakarlık göstererek çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlere ve anne-babalara teşekkür etti.