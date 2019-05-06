Başkan Altay, özel öğrencilerle fide dikti

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Tarıma Engel Yok Projesi” kapsamında, özel eğitimli öğrenciler fide dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Yaylapınar Fidanlığındaki fide dikimi etkinliğinde öğrencilerle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çok güzel bir sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirildiğini söyledi. Başkan Altay, “Çocuklarımız için bir farkındalık ve farklı bir etkinlik oluyor. Okullarımızın da bahçeleri için bu tür talepleri var. Onu da değerlendireceğiz. İnşallah daha güzel imkanları özel eğitimdeki çocuklarımıza sunarız. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Her türlü faaliyetinize destek olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu, Karatay, Meram ve Ereğli'deki 11 özel eğitim kurumundan gelen çok sayıda öğrenci, domates, biber ve salatalık fidesi dikti. Başkan Altay da öğrencilere eşlik ederek onlarla birlikte fide dikti. Öğrenciler, dikimini yaptıkları fidelerin hasat dönemine kadar düzenli olarak bakımını gerçekleştirecek.