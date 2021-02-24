İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altay Sahibiata Caddesi'nde esnafları ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahibiata Caddesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, Konya’nın normal hayata dönmesi için esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahibiata Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, Konya'nın normal hayata dönmesi için esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahibiata Caddesi'nde bulunan esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan, mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Altay, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve kademeli normalleşme sürecine bir an önce girilmesi için destek istedi. Başkan Altay, “Pandemi sürecinde özlem duyduğumuz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimize pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyoruz. Bugün Sahibiata Caddemizde işyerleri bulunan esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizden Konya'mızın normal hayata dönmesi için kurallara uyulması noktasında destek istedik. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birlikte mücadele edersek başarırız. Bu süreci inşallah sağlıklı bir şekilde atlatıp hep birlikte şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.