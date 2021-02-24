Başkan Altay Sahibiata Caddesi'nde esnafları ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahibiata Caddesi'nde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, Konya'nın normal hayata dönmesi için esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sahibiata Caddesi'nde bulunan esnaflar ve vatandaşlarla görüştü. Esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan, mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Altay, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve kademeli normalleşme sürecine bir an önce girilmesi için destek istedi. Başkan Altay, “Pandemi sürecinde özlem duyduğumuz esnaf ve vatandaş ziyaretlerimize pandemi kuralları çerçevesinde devam ediyoruz. Bugün Sahibiata Caddemizde işyerleri bulunan esnaflarımız ve mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. Hemşehrilerimizden Konya'mızın normal hayata dönmesi için kurallara uyulması noktasında destek istedik. Tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Birlikte mücadele edersek başarırız. Bu süreci inşallah sağlıklı bir şekilde atlatıp hep birlikte şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.