Başkan Altay sanayi esnafına teşekkür etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ile birlikte Eski Sanayi esnafına ziyarette bulundu. İşletme sahipleri ve çalışanlarla görüşen Başkan Altay, geçtiğimiz günlerde temeli atılan Konya Yeni Sanayi'nin bütün esnaflara hayırlı olmasını diledi. Başkan Altay, “Eski Sanayi esnafımızı, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte ziyaret ettik. Esnafımıza hem hayırlı cumalar temennisinde bulunduk hem de geçtiğimiz günlerde temelini attığımız Yeni Sanayi Sitemizle alakalı esnafımızın göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ettik. Esnaflarımızın temelini attığımız Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili heyecanına şahitlik etmenin de ayrıca mutluluğunu yaşadık. En kısa zamanda inşallah Yeni Sanayi Sitemizde esnafımızla birlikte oluruz” dedi.