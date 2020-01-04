Başkan Altay: “Sanayicilerimizle gurur duyuyoruz”

Başkan Altay, her zaman üreten ve istihdam sağlayan sanayici ve tüccarlarla gurur duyduklarını söyledi.

2019 yılında 2 milyar dolar ihracat hedefini gerçekleştiren Konyalı sanayicileri ve iş adamlarını tebrik eden Başkan Altay, “Türkiye geneli ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar olarak rekor kırdı. Konya'mız da 2019'da yüzde 11,75 artışla 2 milyar dolar ile tarihinin en yüksek ihracatını yaptı. Bu başarı nedeniyle sanayicilerimizle, tüccarlarımızla, çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bu rakamın yükselmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi. Konya'nın geçmişten bugüne her zaman bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu kaydeden Başkan Altay, hükumetin attığı adımlar ve iş adamlarının gayreti ile bu başarının artarak devam edeceğini vurguladı.