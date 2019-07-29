Başkan Altay, Saraybosna KOMEK Sergisinin açılışını yaptı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da açılan KOMEK'te eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi. Saraybosna Mevlevihanesinde gerçekleştirilen açılışa katılan Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Saraybosna Mevlevihanesinin yapılışı için 2011'de protokol imzalayıp 2013'te de açılışını gerçekleştirdiklerini, Mevlevihane'de birçok etkinlik düzenlediklerini ve burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Güzel işler yapmaya devam edeceğiz”

KOMEK'e olan ilginin kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Başkan Altay, “Türkiye gün geçtikçe güçleniyor ve yeni kurumlar aramıza katılıyor. TMV, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımızla birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye güçlendikçe burada da gücünü farklı kurumlarla hissettirmeye devam edecek. Konya ve Saraybosna kardeşliği geçmişten aldığı güçle gün geçtikçe gelişiyor” ifadelerini kullandı. Başkan Altay son olarak, bu dönem Balkanlar'da 3 ülkede düzenlenen KOMEK kurslarında, 700'den fazla kursiyere 9 branşta eğitim verildiğini de sözlerine ekledi.

TMV Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır ise, TMV'nin 270 tane okulu olduğunu hatırlatarak, “Bu okullardan sadece bir tanesinde 1 yaşından 60 yaşına kadar öğrencimiz var. Bir yaşında olanlar şu anda evlerinde. Evde olanların her zaman gözlerinden öpüyoruz. Ama buradaki annelerimizin de bu güzel eserleri ortaya çıkardıkları için ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

“KOMEK, Bosna Halkının ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendi”

TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, KOMEK kurslarının yoğun ilgi gördüğünü vurgulayarak, “KOMEK, Bosna Hersek genelinde düzenlendi. Bosna Hersek'in temel ihtiyaçları ve eksikliklerine çözüm olarak düzenlendi. Bosna Hersek halkının ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda düzenlendi” dedi.

Mevlevihanenin yapılışına büyük katkı sağlayan Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı da KOMEK ve TİKA iş birliğiyle düzenlenen sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Konuşmaların ardından; giyim, mefruşat, kağıt rölyef, ıslak keçe, ahşap boyama, hediyelik eşya yapımı ve şiş örgü alanlarında eğitim gören kursiyerlerin yaptığı eserlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Özgür Şahin, Konya Bosna Hersek Fahri Konsolosu ve Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

Kosova'da da 'Keçe El Sanatları Sergisi' açıldı

Öte yandan, Kosova'nın Prizren şehrinde KOMEK tarafından verilen kurslarda başarılı olan öğrencilerin eserlerinin yer aldığı, “Keçe El Sanatları Sergisi” de Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj'ın katılımıyla açıldı. Başbakan Haradinaj, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Orkide Kadınlar Derneği ile Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Kosova'nın topluluklar arasındaki iş birliği açısından örnek bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Kosova, ülkede yaşayan tüm halklar ne kadar iyi durumdaysa özellikle de Kosova'da yaşayan Türk halkı ne kadar iyi durumdaysa biz de o kadar iyi olabiliriz. Kosova halkı Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği desteklerden dolayı son derece müteşekkirdir” diye konuştu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da kadınların kalkınmasının bir ülkenin kalkınabilmesi için büyük önem taşıdığını söyledi.