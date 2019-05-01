Başkan Altay, Şehir İstişarelerinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen halk buluşmasında vatandaşlarla görüşerek taleplerini ve fikirlerini alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu tür istişarelere büyük önem verdiklerini vurguladı.

Konya'ya ve Konyalılara hizmet etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bu şehirde yaşayan herkesin sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen dilek ve şikayetleri birinci ağızdan dinleyerek süratli ve pratik çözümler üretiyoruz. Bizlere dualarını ve desteklerini esirgemeyen kardeşlerime teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.