Başkan Altay: “Şehrimize güzel bir bina daha kazandırıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Aydınlıkevler Bilgehanesi hızla yükseliyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aydınlıkevler'de bulunan eski otobüs hareket merkezinin bulunduğu alana önemli bir sosyal tesis kazandırdıklarını ifade etti. Başkan Altay, 2023 yılı içinde hizmet vermeye başlayacak tesisin hem Bilgehane hem de postane ve emekliler lokali olarak hizmet vereceğini kaydetti. Bilgehanelerin artık Konya'nın önemli markalarından biri haline dönüştüğünü; Konya merkez ve ilçelerde 18 Bilgehanenin hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Altay, “Şu an itibariyle 10 bin öğrencimize Bilgehanelerde hizmet veriyoruz. Aydınlıkevler Bilgehanemiz de 2023 yılı içerisinde hizmete girmiş olacak. 4.500 metrekare kapalı alana sahip, 23 milyon maliyetle inşa ettiğimiz tesisin kaba inşaatını tamamladık. Bugünden itibaren inşallah hızlı bir şekilde ince işlerini de tamamlayarak öğrencilerimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı arzu ediyoruz. Tesisin zemin katı postane ve emekliler lokali olacak. Üst katlarda bulunacak sınıflarımız da öğrencilerimize hizmet edecek. Güzel bir binayı şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. Konya'mıza hayırlı olsun” dedi.