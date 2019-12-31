Başkan Altay: "Şehrimizi geleceğe taşıyacak yatırımlara devam edeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 2019 yılının sona ermesi ve 2020 yılının gelişi ile ilgili yayımladığı mesajı şöyle: “2019 yılını bitirip 2020 yılına giriyoruz. Bu yılı tamamlarken şehrimiz ve hemşehrilerimiz için neler yaptığımızın muhasebesini yaparak yeni yılın hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olması için dua ediyoruz. Konya olarak 2019 yılında çok önemli gelişmeler yaşadık. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteği ile başta Konya Metrosunun ihalesinin yapılması olmak üzere; Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması, yeni sosyal konutların yapımına başlanması ve 4 bin yeni konut için başvuruların alınması, ASELSAN ve Karma Endüstri Bölgesi'ne arazi tahsisi, Bisiklet Master Planı'nın imzalanması gibi şehrimiz için çok büyük yatırımlar yaptık. Yine, yerel seçimler sonrası temelini atarak kısa sürede tamamladığımız Yeni YHT Garı Alt Geçidi, yeni yaya üst geçitleri, caddeler, mahalle yolları, şehir merkezindeki bütün ev ve işyerlerine Torosların memba suyunun ulaştırılması, çiftçilerimize fidan desteği, tarımsal sulama projeleri, su ve kanalizasyon yatırımları, Muhacir Pazarı'nın tamamlanarak hizmete sunulması gibi yatırımlar ile Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması, Konya Kitap Günleri, Bilim Festivali, Spor Okulları, KOMEK ve ASEM kurslarının büyüyerek devam etmesi, Çocuk Film Festivali gibi projeleri hayata geçirdik. Alaaddin Tepesi Çevresi Cephe Düzenlemesi, Mevlana Çarşısı ile Altın Çarşı'nın yıkılarak tarihi bölgeye yakışır bir hale getirilmesi konusunda önemli adımlar attık. Konya olarak ulusal ve uluslararası birliklerde şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmeye devam ettik. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı'na, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilirken; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ni Konya merkezli hayata geçirerek başkanlığına seçildik. İnşallah 2020 yılında da hemşehrilerimizle birlikte şehrimizi geleceğe taşıyarak önemli yatırımları hayata geçirmeye, ülkemizin hedeflerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerde bize her zaman destek olan, güç veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Genel Başkan Yardımcımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, teşkilatlarımıza ve değerli hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. 2020 yılının birlik ve beraberlik anlayışımızı pekiştirmesini; şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için kardeşliğe, huzura ve sevgiye vesile olmasını diliyorum.”