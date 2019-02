Başkan Altay, Selçuklu ilçesinin muhtarlarıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti MKYK üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Selçuklu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek Selçuklu muhtarlarıyla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu'da 10 yıl birlikte çalıştıkları muhtarlarla ortaya güzel bir başarı hikayesi çıktığını kaydederek, “Bu başarı hepimize ait. Bu başarının temeli birlikte yönetmek, istişare etmek, kararları doğru ve isabetli almak ve hızlıca çözümler üretmek. Bunu yaparken sahadaki en büyük destekçimiz sizlersiniz. Bugün Selçuklu hem nüfusuyla hem ortaya koyduğu değerle Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi oldu” diye konuştu.

"İlk hedefimiz 31 ilçenin tamamını kazanmak"

Ortaya çıkan başarının tüm Konya için de bir hedef olduğunu anlatan Başkan Altay, “15 yılda AK Parti belediyeleri olarak çok önemli hizmetler ortaya koyduk. Bundan sonra yapılması gereken yeni bir başarı hikayesi yazmak. Yeni hedefler koymak ve bu hedefler doğrultusunda hep birlikte çalışmak. İlk hedefimiz 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla Konya'nın 31 ilçesini de kazanmak. Büyükşehir'de çok önemli bir oy oranını kazanmak için gayret sarf ediyoruz. Bu dönem çok uyumlu arkadaşlarla çalışma imkanı oluştu. Konya için büyük bir şans. İnşallah bu birliktelik ve planlama bütünlüğü bu dönemin başarısının en önemli mihenk taşlarından birisi olacak” dedi.

"Muhtarlak bizim kılcal damarlarımız"

AK Parti MKYK üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, geçmişte bir gazetenin büyük puntolarla Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘Muhtar bile olamaz' diye başlık attığını anımsatarak, gazetenin o gün muhtarlığı küçümsediğini ifade etti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra bütün muhtarları Cumhurbaşkanlığına taşıdığını dile getiren Sorgun, “Birilerinin ne dediği değil, Allah'ın ne takdir ettiği ve milletimizin ne dediği önemli. Muhtarlarımız bizim kılcal damarlarımız. Bugüne kadar Konya'da seviyesiz bir yarışa biz hiç rastlamadık. Bundan sonra da rastlamayacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“AK Parti güçlü olursa, Cumhur İttifakı güçlü olursa Türkiye güçlü olur” diyen Sorgun, mahalli seçimlerde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın güçlü tutulması gerektiğini dile getirdi.

"Muhtarlarımıza iletişim kanallarımız her zaman açık"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Muhtarlarımızla her fırsatta birlikteyiz. İletişim kanallarımız her zaman açık. Muhtarlarımızın bizimle iletişim kurmasının önünde bir engel yok. Her zaman bizimle istişare edebilirler. Biz de her zaman onlara yardımcı olmak, sıkıntılarını çözmek için gayret ediyoruz. Bu anlamda muhtarlarımızla Selçuklu'da çok güzel anlamda bir birlikteliğe sahibiz” dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de, “Selçukluda bizim ön plana çıkardığımız en temel husus birlik, beraberliğimiz ve iletişimimiz. Selçuklu'da bunu her anlamda; hem siyasi anlamda hem muhtarlarımızla hem de bütün unsurlarla sağladık” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu da belediyelerle birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ziyaret için teşekkür etti.