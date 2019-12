Başkan Altay: "Sevgi varsa engel yoktur”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, engellilerin sorunları konusunda toplumun tüm kesimlerinde daha fazla hassasiyet oluşmasına katkı sağlaması temennisiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlayarak, “En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajında, “Konyamız Sosyal Belediyecilik alanındaki çalışmaların en güzel örneklerinin yaşandığı kadim bir şehirdir. Ülkemizde özellikle son 16 yıllık sürede her alanda büyük bir gelişim yaşanırken engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da önemli son derece önemli adımlar atıldı. Geçmişte maalesef toplumdan gizlenen bir konumda olan engelli kardeşlerimiz bugün hayatın her alanında tüm topluma örnek olacak işlere imza atıyor. Zorlukları aşarak elde ettikleri bu değişim ve başarılarla bizleri gururlandırıyorlar. Konyamızda engelli kardeşlerimiz rahatça yaşayabilmeleri için fiziki düzenlemelerin yanında, sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyor, örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Türkiye'de ilk olan Engelsiz Mekanlar Projesi, görme engelli vatandaşlarımız için kavşaklarda yaptığımız akustik sinyalizasyon sistemi, tüm otobüs ve tramvaylarımızın engellilerimizin kullanımına uygun olması, otobüslerimizde görme engellilere işitsel; işitme engellilere de görsel bilgilendirme sistemi, Evde Bakım uygulaması ile hafif zihinsel engelli ve down sendromlu gençlerimizden oluşan Mehter Takımımız bunlara örnektir. Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmadan engelli kardeşlerimizin hayatın içinde daha aktif yer almalarına katkı sağlamamız son derece önem taşıyor. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur. Bu vesileyle, 3 Aralık'ın engelli kardeşlerimizin sorunları konusunda toplumun tüm kesimlerinde daha fazla hassasiyet oluşmasına katkı sağlamasını diliyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.