Başkan Altay: “Seydişehirimiz için var gücümüzle çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mahalle ziyaretleri çerçevesinde Seydişehir'in; Çavuş, Gevrekli, Akçalar, Bostandere, Ketenli, Taraşçı, Kesecik ve Ortakaraören mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Seydişehir ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay ile birlikte Seydişehir'e bağlı Çavuş, Gevrekli, Akçalar, Bostandere, Ketenli, Taraşçı, Kesecik ve Ortakaraören mahallerini ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşlarla ve muhtarlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri yerinde dinleyen Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası'yla birlikte Konya sınırlarında bulunan tüm yerleşim yerlerinden sorumlu hale geldiklerine hatırlattı. Konya'nın çok büyük bir coğrafya olduğunu kaydeden Başkan Altay, “168 eski kasabası, beldesi var. 42 bin kilometrekarelik alan. Yeni yasayla birlikte de ilçelerimize önemli hizmetlerde bulunduk. Bu zamana kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de ilçe belediyelerimizle koordinasyonlu bir şekilde çalışarak elimizden geldiğince eksikleri gidermek için, Seydişehirimiz için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçelerimiz her şeyin en güzeline layık” dedi.

"Çiftçimizin gelirini artırmak en önemli hedefimiz"

İlçelerdeki hizmetlerin katlanarak artacağına dikkat çeken Başkan Altay, tarımsal desteklemelerin önemine vurgu yaparak, “Sizlerin bundan faydalanmanızı arzu ediyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması bizim en önemli hedefimiz. Burada yaşayan insanlar çok fazla gelir elde etmeliler ki burada yaşamaları devam etsin. Buradaki üretim, ülkemiz için çok önemli ve kıymetli. Özellikle pandemi döneminde, savaş döneminde gördük ki gıda üretimi en az sınırları korumak kadar önemli. Çünkü açken insanın bir şey yapması mümkün değil. Bu yıl da özellikle tarımsal üretim fiyatları çiftçimizin yüzünü güldürecek şekilde” diye konuştu.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da ziyaretlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederek, Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli olarak yürütülen hizmetlerin devam edeceğini söyledi.