Başkan Altay, “Talented Ummah” platformu temsilcilerini ağırladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Washington Diyanet Merkezi işbirliğiyle Konya'yı ziyaret eden Talented Ummah Platformu temsilcilerini ağırladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada'da din hizmetleri alanında faaliyet gösteren Talented Ummah (Yetenekli Ümmet) Platformu Başkanı Asmau Mohammed ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Washington Diyanet Merkezi işbirliğiyle gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Hazreti Mevlana ve Muhiddin İbn-i Arabi gibi mutasavvıfların yolculuklarında Konya'nın önemli bir yeri olduğuna değindi. Özellikle 13. yüzyılda Konya'nın medeniyetin başşehri olarak öne çıkan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bugün Konya'nın bu kimliğine yeniden sahip olması için çaba sarf ediyoruz. 3 binden fazla uluslararası öğrenci şehrimizde eğitim görüyor. Bir taraftan da Hazreti Mevlana başta olmak üzere ziyarete gelen birçok insan var. Ayrıca Amerika'daki Diyanet'in merkezi ile birlikte mühtedilerle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Konya'nın uluslararası bir şehir olması için çok büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah Rabbimin yardımıyla bunu da başaracağımıza eminim. Onun için sizin ziyaretleriniz çok kıymetli. Müslüman kardeşlerimizi görmekten büyük bir mutluluk duydum, Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

Başkan Altay'a teşekkür etti

Talented Ummah Başkanı Asmau Mohammed de davetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Mohammed, “Konya'ya, Türkiye'ye gelmemize vesile oldunuz. Burada bize yardımcı oldunuz. Buradaki dini, kültürel ve sosyal hayatı deneyimlemiş olduk. Farklılıkları da deneyimlemiş oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şu ana kadar çok şey öğrendik, çok şey deneyimledik. Başta Mevlana Müzesi olmak üzere Konya'da gördüğümüz yerler ve öğrendiklerimiz şu ana kadar çok kıymetliydi. Gençlik, ulusların geleceği için çok önemli temelleri oluşturmakta. Türkiye'nin de bu bağlamda yaptıkları bizim için örnek teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himayesinde inşa edilerek, 2016 yılı içerisinde hizmete açılan Amerika Diyanet Merkezi ile iş birliğinde çalışmalar yürüten Talented Ummah, İslam'ın en iyi şekilde temsil edilmesine, bilgi ve hikmet dolu evrensel mesajlarının daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunuyor.