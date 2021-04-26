Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Birlik Başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Video konferans üzerinden gerçekleştirilen ve Nisan ayı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda Başkan Altay, mübarek Ramazan ayının pandemi nedeniyle buruk geçtiğini söyledi. Pandemide 1 yıldan fazla bir sürenin geride kaldığını, belediyeler ve birlikler olarak tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden Başkan Altay, “Tüm belediye başkanlarımıza bu süreçte gösterdiği emekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah tünelin ucundaki ışığı gördük” dedi.

"Alt yapımız çok güçlü"

Türkiye'nin pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Sağlık birimlerimiz adeta kahramanlık destanı yazıyor. Alt yapımız çok güçlü. Bu konuda çok az sorun yaşayan ülkelerden birisiyiz. İnşallah bugünlerde yerli aşıyla ilgili de müjdeli bir haber bekliyoruz. Faz-2 aşaması devam ediyor. Türkiye dışından katılan belediye başkanlarımıza bu müjdeyi vermiş olalım. Cumhurbaşkanımız bu aşıyı tüm dünyadaki insanlara bir müjde olarak ifade etti. Bir an önce Faz-3 aşamasını da tamamlayıp ruhsatlarını alıp tüm dünya insanlığına, özellikle mazlum coğrafyadaki aşıya ulaşma sorunu çeken ülkelere ulaştırmak istiyoruz. Emperyalist güçlerin aşı konusunda nasıl birbirine girdiklerini, tüm etik değerleri unutarak nasıl birbirleriyle savaş içinde olduklarını gördük. Buna rağmen ülkemiz pandemi döneminde maske ve hijyen malzemesi dağıtımında gösterdiği cömertliği aşıda da gösterecek. Onun için yerli aşımızın bir an önce hizmete girmesini bekliyoruz” diye konuştu.