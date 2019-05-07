Başkan Altay, teravih sonrası vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte teravih sonrası Bosna Hersek Mahallesi İbrahim Hakkı Konyalı Cami'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Teravih Buluşmaları kapsamında Bosna Hersek Mahallesinde bulunan İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nde vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayının ikinci teravih namazı sonrası Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte İbrahim Hakkı Konyalı Camii'nde mahalle sakinleriyle istişare eden Başkan Altay, rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın Konya da en güzel şekilde yaşandığını söyledi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu kaydeden Altay, “Rahmet ayında hemşehrilerimizle Teravih Buluşmaları vesilesiyle bir araya geliyoruz. İnşallah Ramazan, hepimiz için mutluluk ve huzur getirir” ifadelerini kullandı.