Başkan Altay Türkiye'nin En Büyük İhya Projesi Dar-ül Mülk'ün detaylarını açıkladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dar-ül Mülk/Türkiye'nin En Büyük İhya Projesi'nin lansmanını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi şehir merkezinde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışmasından oluşan Türkiye'nin en büyük ihya projesinin detaylarını açıkladı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda ilk olarak Türk Ortaçağ Tarihçisi ve Yazar Erkan Göksu tarafından Dar-ül Mülk Konya'nın tarihçesi anlatıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük'le başlayan şehirleşme serüvenini 10 bin yıldır aralıksız sürdüren; Hititler'den Roma'ya, Roma'dan Selçuklu'ya, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan bir birikimle yükselen, adeta açık hava müzesini andıran bir şehirde yaşadıklarını belirterek konuşmasına başladı.

"Konya Modeli Belediyecilik ile Konyamız her alanda çok büyük kazanımlar elde etti"

“Bu kadim şehre ve ecdadımızdan bizlere miras kalan eşsiz zenginliklere en iyi şekilde sahip çıkmak, bizim için her şeyden önce bir vefa borcudur” diye sözlerine devam eden Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu vefa borcunu ödemek ve hemşehrilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz demeden, yorulmak nedir bilmeden çalıştık, hizmet ürettik. Yaptığımız tüm çalışmaları ‘Konya Modeli Belediyecilik' adını verdiğimiz, Konyamızın tarihiyle, yarınlarına dair planlarıyla ve hayalleriyle şekillenen; insan odaklı yaklaşımı ve istikrarlı kalkınmayı esas alan hizmet anlayışımızla sürdürdük. ‘Konya Modeli Belediyecilik' anlayışımız sayesinde, güzel şehrimiz Konya her alanda çok büyük kazanımlar elde etti. Özellikle imar faaliyetleri ve restorasyon çalışmaları konusunda, Konya'mızın ‘Dâr-ül Mülk' unvanına yakışacak, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin kadim izlerini yansıtan pek çok projeyi birer birer hayata geçirdik” diye konuştu.

"Bugün Konyamız için tarihi bir gün"

Konya'da doğmanın ve Konya'nın gönlü güzel insanlarıyla birlikte yaşamanın, herkes için paha biçilemez bir değer olduğunu ifade eden Başkan Altay, “İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Konyamızı çok daha güzel yarınlara taşıyacak ve nice güzel başarılara birlikte imza atacağız. Bugün Konyamız için tarihi bir gün. Tarihi Şehir Merkezi Kentsel Dönüşüm Projelerimizle; Dar-ül Mük'ü yeniden gün yüzüne çıkaracak, Selçuklu başşehrini yeniden ihya edecek ve medeniyet mirasımıza eşsiz bir değer katacağız. Türkiye'nin en önemli mimarlarıyla çalıştığımız Dar-ül Mülk Projesi çerçevesinde; tarihi şehir merkezimizde 20 farklı kentsel yenileme, dönüşüm ve restorasyon çalışması yürütüyoruz. Bütün bu projelerin öncesinde, bizim için her şey bir hayal ile başladı. Fakat bu öyle birdenbire akla gelen ya da zihinlerde şimşek gibi beliren bir hayal değildi. Şehrimizin tarih içerisindeki yüzlerce yıllık serüveninin, aidiyetinin, dirliğinin ve Konya'mızı Konya yapan tüm değerlerin içinden yükselen bir hayaldi. Bugün Konya'mız için kurduğumuz bu hayallerin önemli bir kısmını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kalan kısımları için de çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Başkan Altay daha sonra tarihi şehir merkezinde; Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi, Alaaddin Caddesi Cephe İyileştirme Çalışması, Dar-ül Mülk Sergi Alanı, Tarihi Taş Bina Restorasyon Çalışması, Depo No/4 (Tarihi Tekel Binası) Restorasyon Çalışması, Şehir Konservatuvarı (Torans Binası) Restorasyon Çalışması, Alaaddin Tepesi 2. Kılıçarslan Köşkü ve Kazı Alanı Projesi, Meydan Evleri Restorasyon Çalışması, Mevlana ve Şems Evi İmar Çalışması, Mevlana Caddesi Yenileme Çalışması, Sarraflar Yer Altı Çarşısı Yenileme Çalışması, Şehir Kütüphanesi İmar Çalışması, Eski Sanayi Mektebi Restorasyon Çalışması, Piri Mehmet Paşa Camii Civarı Kentsel Dönüşüm Projesi, Peynir Pazarı Kentsel Dönüşüm Projesi, Gevraki Han Yenileme Projesi, Larende Caddesi ve Tarihi Surlar Kentsel Yenileme Çalışması, Sırçalı Medrese Civarı - Sahipata Kentsel Dönüşüm Projesi, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, Türbe Arkası Kentsel Yenileme Projesi gibi 20 farklı çalışmadan oluşan Türkiye'nin en büyük ihya projesinin detaylarını anlattı. Tüm projeler hayata geçirildiği zaman 7 milyar 321 milyon 800 bin TL harcanmış olacağını aktaran Başkan Altay, 2027 sonuna kadar hayata geçirecekleri projelerle Konya'yı yeniden ihya edeceklerini dile getirdi.

Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Konya için hayata geçirdikleri bütün bu projelerin bundan sonraki istikametlerinin ve yapacakları tüm hizmetlerinin göstergesi olacağını kaydeden Başkan Altay, “Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Konyamızın güzelliğine güzellik katmaya ve hayallerimizi birer birer gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yapacağımız bütün çalışmalarla aynı zamanda ‘Türkiye Yüzyılı'na, Konya olarak büyük katkı sunacağımıza inanıyorum. Yüreğimizde bu hizmet aşkı ve milletimizin bizlere olan güveni var olduğu sürece, Allah'ın izniyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Şehrimize olan sevgisini her fırsatta ifade eden ve yaptığımız çalışmalarda her daim en büyük destekçimiz olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve yol göstericiliği altında inşallah daha nice güzel başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Başkan Altay konuşmasının sonunda ise Konya'nın hayallerini gerçekleştirme noktasında büyük katkı sunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ve milletvekilleri, parti teşkilatları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"Dar-ül Mülk'e vefamızı ödeme adına 365 gün çalışıyoruz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Şükran Mahallesi Projesi hakkında bilgi verdi. Kavuş, “Elhümdülillah vizyonun ve ufkun ete kemiğe bürünmüş halini başkanımız burada anlattı. 200 küsur yıl başşehirlik yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Biz de belediye başkanları olarak hep birlikte aslında Dar-ül Mülk'e ve Dar-ül Mülk'ün insanına olan vefamızı ve borcumuzu ödeme adına 7/24, 365 gün ve görev boyunca hep çalışmaya durmadan devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ortaya çok güzel bir proje çıktı"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte yürüttükleri Türbe Arkası Kentsel Yenileme Çalışması hakkında bilgi verdi. Birçok tanınmış bir mimarlarla çalıştıklarını ve ortaya çok güzel bir proje çıktığını söyleyen Kılca, “Bizim dönemimizde 3 yıldır kamulaştırmalar hamdolsun yeni tamamlandı. Projemiz yeni bitti. Kurulumuza da bu projeyi onayladı. İnşallah kısa süre içerisinde ihale süreçlerine başlayıp temelini atmış olacağız” dedi.

"2027-2028 hedeflerimizin gerçekleştiğini görmeyi Rabbim nasip etsin"

Son olarak konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, “Muhalefetin elinde bulunan Büyükşehir Belediyelerinde taş üstüne taş koymadan geçirdiği 4 yıla yakın bir süreyi görüyorsunuz. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ilçe belediyelerimiz bu süreyi büyük hizmetler yaparak, üreterek, hizmet vererek eser üreterek tamamladılar. O yüzden siyaset yapmak demek sadece lafla yapmak değil; tam tersine üretmekle, hizmet etmekle ve eser ortaya koymakla olan işler. Biz bu davamıza olan bağlılığımızla eserlerimiz ve siyaset anlayışımızla her noktada, her alanda sadece yerel yönetimlerde değil; ülke yönetiminde de hükümet olarak da bize güven oyunu vererek ‘evet' bu ülkeyi yönetme hakkı sizde, bize hizmet ve eser üretin diyen vatandaşlarımızın sesine kulak vererek onların ihtiyaçlarını karşılayarak, her alanda güçlü bir Türkiye olmak için çabalıyoruz. 2023'ün Türkiye vizyonunun temellerinin atıldığı ve daha sonrasında da 2053, 2071 vizyonlarının hayata geçirileceği bu çalışmalar için tekrar emeği geçen mimarından, mühendisinden, işçisinden, projecisinden emeği geçen herkesi, belediye başkanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah daha nice programlarda, açılışlarda hep birlikte olmayı, sizlerle birlikte, projelerin hayata geçirilmesinde ve tüm alanların 2027-2028 hedeflerimizin gerçekleştiğini görmeyi Rabbim hepimize nasip etsin” sözlerini kullandı.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Ziya Altunyaldız, Selman Özboyacı, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye başkanları, rektörler, oda başkanları ve davetliler katıldı.