Başkan Altay: “Türkiye'nin en güzel millet bahçelerinden biri olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eski stadyum alanında yapımına başlanan Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin en güzel Millet Bahçelerinden biri olacağını ve Selçuklu başkentine çok yakışacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan Konya Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Millet Bahçesi ile Konya'nın çok önemli bir kazanım elde ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Eski stadyum alanında yaklaşık 108 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi düzenlemesi gerçekleştiriyoruz. Bunun içinde yaklaşık alanın yüzde 8'i büyüklüğünde bir cami inşaatı gerçekleşecek. 45 bin metrekarelik çim alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası, tenis kortları, restorasyonu, kafeteryası, Millet Kıraathanesi'nin bulunduğu, Konya'ya yakışır bir alanı inşa ediyoruz. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum projenin başlangıcından sonuna kadar yanımızda oldu. Hem planlanmasında hem de finansmanında desteğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. TOKİ Başkanımızın şahsında tüm TOKİ personeline teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir iş oldu. İnşallah 52 milyon liralık bir para harcanarak 2021'in Haziran ayında burası Türkiye'nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi haline dönüşecek” dedi.

Millet Bahçeleri fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlere çok önemli bir vizyonu olduğunu belirterek şükranlarını sunan Başkan Altay, “Şu anda ekiplerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İnşallah zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, bir an önce Millet Bahçesi'nin tamamlanmasını arzu ediyoruz. Millet Bahçeleri tüm şehirlerimizin en kıymetli, en değerli alanlarıdır. Eski Konya Stadyumu'nun bulunduğu alanda Konya'ya, Selçuklu Başkentine yakışır bir Millet Bahçesi yapılıyor. Burası Türkiye'nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.