Başkan Altay: “Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek”

İslami Dayanışma Oyunları çerçevesinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, organizasyonun Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli olduğunu vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'na dair basın toplantısı düzenledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi'nde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, organizasyonla ilgili son bilgileri paylaştı. Konya'nın son yılların en önemli tarihi organizasyonuna hazırlık yaptığını söyleyen Başkan Altay, “İslami Dayanışma Oyunları'nın 5.'sini şehrimizde gerçekleştiriyoruz. Bunun için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Konya çok önemli tesisler kazandı. Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz tam olimpik yüzme havuzumuz, atletizm pistimiz, çim sahalarımız ve son olarak da hizmete açılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromu bu vesileyle şehrimize kazandırılan en önemli tesisler olarak öne çıkan alanlar. Bununla birlikte organizasyonun artık şehrimizde başladığına da şahitlik etmeye devam ediyoruz. Çünkü spor kafileleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Dün saat 11.00'de bisiklet yarışıyla ilgili ilk startı bizim de katılımımızla gerçekleştirmiş olduk. İnşallah 9 Ağustos'ta saat 20.00'da Konya Stadyumu'nda Cumhurbaşkanımızın, devlet başkanlarının ve birçok ülkenin spor bakanının katılımıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Açılış için de çok önemli hazırlıklar yapıyoruz. Bugün akşam son bir prova gerçekleştirilecek. 2,5 saatlik bir gösteri hazırlanıyor. Burada tüm Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek. Ayrıca açılış seremonisi öncesinde saat 20.00'da İslam dünyasının önemli sanatçılarından Mahir Zain de bir konserle Konyalılarla buluşmuş olacak. Ben tüm Konyalıları açılışta yerlerini almaya, açılış bileti için şimdiden hızlı davranmalarını istirham ediyorum. Çünkü çok yoğun bir talep var. İnşallah Konya'ya yakışır bir organizasyonu Konya Büyükşehir Stadında başlangıç startını vermiş olacağız. Sonrasında müsabakalar 18 Ağustos'a kadar devam edecek ve 18 Ağustos'ta kapanış törenini icra etmiş olacağız” dedi.

“Çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz”

56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı devasa bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Uğur İbrahim Altay, “Organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın. Konya ev sahibi şehir. Dolayısıyla sadece Konya Büyükşehir Belediyesi değil tüm Konyalılar bu organizasyonun ev sahibi. Hazırlıklarda da tüm Konyalıların çok büyük katkısı oldu. İnşallah Konya'ya yakışır bir şekilde, Hazreti Mevlana'nın şehrine yakışır bir şekilde tüm misafirlerimizi misafir etmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnşallah hep birlikte bu işi başaracağımıza inanıyorum. Tabii bizim görmediğimiz bir kısım var ona da vurgu yapmak isterim. Şu anda 50'den fazla ülkede, ülkemizin en önemli havaalanları olan İstanbul Havaalanı'nda, Sabiha Gökçen'de, Antalya Havaalanı'nda Konya 2021'in çok yoğun tanıtımları gerçekleşiyor. Dolayısıyla yurt içinde ve yurt dışında Konya'mızın tanıtımı için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ben organizasyonun Konya'da gerçekleşmesi talimatını veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve organizasyon süresince hem şehrimize önemli tesislerin kazandırılmasını sağlayan ve organizasyonu yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Baştan beri bize çok yoğun destek verdiler. İnşallah hep birlikte bunu Konya'ya yakışır bir şekilde gerçekleştireceğiz. Tüm hazırlıklarımızı 9 Ağustos için yürütüyoruz. İnşallah hem Cumhurbaşkanımızı hem başta Azerbaycan Cumhurbaşkanımız, Pakistan Başbakanı, Cezayir Başbakanı olmak üzere ISSF Başkanının ve birçok devlet başkanının katılımıyla organizasyonumuzu en güzel şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum” diye konuştu.