Başkan Altay: "Ülkemizin geleceği için gençlerimize güvenimiz tamdır"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Altay mesajında şu görüşlere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100. yıldönümünü kutluyoruz. Şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan 19 Mayıs, ecdadımızın yokluklar içinde verdiği varlık mücadelesinin ilk adımıdır. O gün Samsun'da atılan tarihi adımın heyecanı dalga dalga memleketin her yerine yayılmış, vatanın işgalden kurtarılması için azimli ve kararlı bir mücadele başlatılmıştır. Nihayetinde milletimiz birlik-beraberlik içinde varlığına kasteden düşmanı ülkeden kovmuştur. Bu günü gençlik bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlere verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde göstermektedir. Gençlerimizin heyecan ve dinamizmi gücümüze güç katmaktadır. Onların barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir. Toplum olarak genç bir nüfusa sahip olmamız, ülkemiz için çok büyük bir fırsattır. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023 hedeflerine ve ecdadımızın Anadolu'ya girdiği 1071 Malazgirt Zaferi'nin bininci yılı hedeflerine emin adımlarla yürüyebilmek için milli ve dini değerlerine sahip çıkan, donanımlı ve iyi eğitilmiş gençlerimize güvenimiz sonsuzdur. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmetle anıyorum.”