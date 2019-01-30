Başkan Altay, Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Farklı ülkelerden gelerek Konya'da İmam Hatip eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya lise ve üniversite eğitimi almak üzere 77 farklı ülkeden gelen İmam Hatiplilerin katılımıyla gerçekleştirilen “Maneviyat Diyarı Konya'da Buluşuyoruz” isimli programa katıldı.

“Geleceğin dünyasında daha çok söz sahibi olacağız”

Uluslararası İmam Hatip Mezunları Birliği'nin düzenlediği programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, farklı renklerin ümmet bilinciyle birlik oluşturmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türk milleti necip bir millettir. Gönlünü açtığı coğrafyada gelen misafirlerine en iyi imkânları sunmaya gayret ediyor. Türkiye, milli gelirine oranla en çok insani yardımı yapan ülke. İnşallah Müslümanlar, ümmet bilinciyle birlik ve gayretle geleceğin dünyasında daha çok söz sahibi olacak. Bugün kötülükleri sadece dilimizle düzeltebiliyoruz. İleride bunun farklı aşamalarla gerçekleştiğine şahit olacağız” dedi.

“Ümmetin sorunlarını çözen makamlara geleceksiniz”

Konya'da eğitim gören öğrencilerin kendi uluslarına ve İslam dünyasına katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Başkan Altay, “Sizler liseden itibaren ülkemizde, şehrimizde okuyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız üniversiteyi kazandı, üniversite okuyor. İnşallah ileride daha büyük başarılara imza atacaksınız. Yıllar geçtiğinde sizleri ümmetin tüm sorunlarıyla ilgilenen makamlarda göreceğimize inanıyoruz. Konya'daki İmam Hatipli öğrencilere biz elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Başka illerde ise diğer belediye başkanı dostlarımız yardımcı oluyor. Bu birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Uluslararası İmam Hatip Lisesinden 28 öğrenciyi üniversitelerine aldıklarını belirten Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, bundan sonra daha fazla öğrenciyi bünyelerine katmak için gayret edeceklerini kaydetti.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da, ümmet olmanın, bir olmanın, bütün olmanın kendileri için büyük bir şeref olduğunu belirtti.

Desteklerinden dolayı Konya protokolüne teşekkür eden Uluslararası İmam Hatipliler Derneği Başkanı Muhammed Hasan Khabir ise, “Dernek olarak amacımız, ümmetin birliğine, Müslümanların kardeşliğine, ilmi, siyasi ve iktisadi açıdan katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.