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Başkan Altay, üniversite adaylarına başarılar diledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek üniversite adaylarına başarılar diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girecek üniversite adaylarına başarılar diledi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonu YKS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Konya'nın bir eğitim ve öğrenci şehri olduğunu ifade eden Başkan Altay, 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günü iki oturumda gerçekleştirilecek sınava Konya'dan katılacak bütün üniversite adaylarının başarılı olacağına tüm kalbiyle inandığını ifade etti. Korona virüs salgınının devam ettiği bir ortamda gerçekleştirilecek sınav için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Başkan Altay, “Gençlerimiz bizim için çok kıymetli, emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. İnşallah hepsinin sınavı güzel geçer ve hayallerini kurdukları üniversitelerde okuma imkanı bulurlar. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayatında dönüm noktası niteliği taşıyan sınavın öğrencilerimiz, aileleri ve memleket için hayırlı olmasını diyorum” diye konuştu.


YKS nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm ekipleri sınav oturumları süresince gürültü yapmamaları ve çalışmalara ara vermeleri konusunda uyardığını, tüm Konyalılardan da bu konuda hassasiyet beklediğini dile getiren Başkan Altay, öğrencilerin, refakatçilerin ve sınav görevlilerinin sınav günü büyükşehire ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğini duyurdu.

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