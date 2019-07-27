Başkan Altay üniversite tercihi yapacak öğrencileri Konya'ya davet etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından Konya'yı anlatan bir video yayınlayarak, üniversite tercihi yapacak öğrencileri Konya'ya davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite tercihi yapacak öğrencileri bir eğitim ve öğrenci şehri olan Konya'ya davet etti. Başkan Altay'ın sosyal medya hesabından yayınladığı video, “Sevgili gençler sizin de ilk tercihiniz Konya olsun” sözleriyle başlıyor. Üniversite öğrencilerinin neden Konya'yı tercih etmesi gerektiğini videoda, “Konya, Mevlana hoşgörüsüyle bütünleşmiş bir şehir. Konya, Türkiye'nin en hızlı gelişen şehirleri arasında olduğu gibi hem güvenilir hem de huzur şehri. Konya, ekonomisiyle, şehirleşmesiyle, ulaşımıyla ülkemizin yaşanılabilir öğrenci şehirlerinin başında geliyor. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın bir tarih ve kültür şehri olduğu vurgulanan videoda, Konya'daki üniversitelerin imkanlarının geniş ve güçlü akademik kadrolarının olduğu, öğrencileri geleceğe hazırlayacak üniversite şehri Konya'nın sadece öğrenciler tarafından değil, anne-babaların da ilk tercihleri arasındadır” cümleleriyle anlatıyor.

Öğrencileri “Konya'da görmekten mutlu olacağız” mesajı verilen video, üniversite okumak isteyen gençlerin Konya'yı tercih etmesi halinde kendilerini evlerinde gibi hissedecekleri mesajıyla sona eriyor.