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Başkan Altay, üniversiteli gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu’nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Alaaddin Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek etti. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü içerisinde yurttaki öğrencileri ziyaret eden Başkan Altay, geleceğin teminatı olan gençlerin fikirlerine önem verdiklerini, yeni dönemde gençlerle ilgili güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi. Samimi ve sıcak sohbetlerin yaşandığı ziyarette Başkan Altay, üniversiteli gençlerle masa tenisi maçı da yaptı.

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