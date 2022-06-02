Başkan Altay: “Vatandaşlarımızı alternatif ürünler üretmek konusunda destekliyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük'ün Çamlıca, Selki, Köşk, İmrenler, Burunsuz, Mutlu, İlmen, Çavuş, Göçeri ve Kıreli mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesine bağlı mahallerde vatandaşlarla buluştu. Başkan Altay, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ve MHP Hüyük İlçe Başkanı Şerafettin Açıkgöz ile birlikte ilçeye bağlı; Çamlıca, Selki, Köşk, İmrenler, Burunsuz, Mutlu, İlmen, Çavuş, Göçeri ve Kıreli mahallelerini ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlarla ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş ve talepleri yerinde dinleyen Başkan Altay, bir çilek tarlasında vatandaşlarla birlikte çilek hasadına da katıldı.

"Kırsaldaki vatandaşların gelirinin artmasıyla ilgili çalışıyoruz"

İlçe ziyaretlerinde bir yandan belediye hizmetlerini yerinde görme imkanı bulduklarını bir yandan da vatandaşlarla hasbihal ettiklerini ifade eden Başkan Altay, tüm Hüyüklülere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılmasıyla ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Tarımsal desteklemelerimiz sürüyor. Hüyük bu manada çilek konusunda markalaştı. Şimdi aspirle ilgili bir deneme yapıyoruz. Özellikle susuz tarım ve yağlı bitki konusunda aspir çok önemli bir girdi. Bu bölgede de 13 ton aspir tohumu dağıtarak bir deneme gerçekleştiriyoruz. İnşallah Hüyük'te özellikle susuz alanlarda aspirle ilgili bir çalışmayı da hayata geçirmiş olacağız. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı alternatif ürünler üretmek konusunda destekliyoruz. Güneysınır'da lavanta deniyoruz, Hüyük'te çilek deniyoruz, aspir deniyoruz. Ayrıca tıbbi aromatik bitkilerle ilgili de çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında vatandaşlarımız bulunduğu yerde daha çok gelir elde etmiş olacak” dedi.