Başkan Altay, vatandaşların kandil bereketine ortak oldu

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, mübarek Berat Kandilinde vatandaşların kandil bereketine ortak oldu. Başkan Altay, Milletvekili Altunyaldız, İl Başkanı Angı, Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Kılca ve Meram Belediye Başkanı Kavuş ile birlikte mübarek geceyi Hacı Veyiszade Camisini dolduran vatandaşlarla idrak etti. Huşu içinde eda edilen namazın ardından eller semaya açılarak tüm mazlum dünya Müslümanları için dua edildi. Berat Kandilinin tüm insanlık için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Altay, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşarak kandillerini kutladı.