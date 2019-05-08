Başkan Altay ve Kavuş, Teravih Buluşmalarında vatandaşı dinledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte teravih namazı sonrası Meram Sekine Hatun Cami'nde vatandaşlarla biraraya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Teravih Buluşmaları kapsamında Ramazan'ın ilk teravih namazında Alakova Mahallesi Alsancak Cami'nde daha sonra da Aydoğdu Mahallesi Selçuk Cami'nde kıldığı teravih namazı sonrası vatandaşların Ramazan-ı Şerifini tebrik ederek mahalle sakinleriyle sohbet etti. Başkan Kavuş, üçüncü buluşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte Meram Sekine Hatun Cami'nde vatandaşlarla biraraya geldi. Teravih namazına gelen vatandaşların Ramazanlarını tebrik eden Başkan Altay ve Başkan Kavuş, namaz sonrasında vatandaşların istek, öneri ve sıkıntılarını dinledi. Vatandaşlara ballı süt ve çay ikramının da olduğu buluşma Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“Bu buluşmalar ramazan'ın ruhunu yaşatma adına atılmış güzel adımlardan biridir”

Ramazan'ın rahmet, merhamet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bütün milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu buluşmalar ile Ramazan ayının bereketini tüm Meramlı hemşehrilerimizle birlikte yaşama ve yaşatma arzusundayız. Bu mübarek ayın, maneviyatımıza ve bireysel derinliğimize kattığı güzelliklerin yanında birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize katkı sunması, birbirlerine ve değerlerine sımsıkı bağlı bir toplum arzumuzu gerçekleştirmesi ve geçmişte tüm dünyaya ‘İnsanlık nedir? öğreten' büyük medeniyetimizin yeniden ihya ve inşasına vesile olması en büyük duamızdır. Vatandaşlarımızla hemhal olup dertleriyle dertlenmek, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Meram için istişarelere dönüştürmeyi bu güzel iklimin ruhuna en uygun işlerden biri olarak gördük. Bu sebeple bugün bir araya geldik. Bu buluşmalar Ramazan'ın güzelliğine güzellik katıyor” şeklinde konuştu.

“Her yönüyle dolu dolu bir ramazan geçirmeyi arzu ediyoruz”

Bir Ramazan ayına daha kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize hamd-ü senalar ediyoruz. Sevgi ve merhamet kapılarının aralandığı, sıkıntıların unutulduğu, birliğimizi tazeleme günleri olan bu güzel zamanları layıkıyla idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konya, Ramazan'ın en güzel yaşandığı şehirlerden biridir. Yediden yetmişe büyük bir coşkuyla karşılanan bu mübarek ayda şehir her yönüyle oruç tutar. Bu Ramazan ayında da teravihlerde, iftar sofralarında dolu dolu bir Ramazan geçirmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, mübarek ayın rahmet ve bereketini hep birlikte yaşamak için Ramazan ayı boyunca farklı camilerde Teravih Buluşmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Başkan Altay ve Başkan Kavuş daha sonra vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.