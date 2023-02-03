Başkan Altay ve Pekyatırmacı sanayi esnafıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Zafer Sanayi Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Zafer Sanayi oldu. Başkan Pekyatırmacı Zafer Sanayi Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Cuma Buluşması'nda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Konya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti.

“Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmeye devam ediyoruz”

Cuma günlerinin birlik, beraberlik ve dayanışma için ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün vesilesi ile şehrimizin farklı noktalarında hemşehrilerimizle bir araya gelerek hem hizmetlerimizin ortaya çıkardığı sonuçları hem de ihtiyaçları bölge sakinleriyle istişare ediyoruz. Bu haftada Zafer Sanayisinde cumalarını tebrik ettiğimiz hemşehrilerimizin cuma sevincine ortak olduk. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak ‘Konya Modeli' belediyecilik anlayışı ile şehrimizin ve insanımızın yaşam kalitesine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye Yüzyılı vizyonu istikametinde çalışıyoruz”

Cuma Buluşmalarının vatandaşlarla istişarelerde bulunmak için güzel fırsatlardan olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyor öneri, istek ve talepleri yerinde dinliyoruz. Bu buluşmalar ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sağlarken, hemşerilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesine de vesile oluyor. Tek amacımız Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiye Yüzyılı' vizyonu istikametinde Konyamıza güzel hizmetler kazandırarak şehrin marka değerini daha da yükseltmek. Bu istikametine destek ve dualarıyla her zaman yanımızda olan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.