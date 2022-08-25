Başkan Altay: "Yaptığımız çalışmalarla altyapıyı tamamlarken ilçelerimize görsel bir güzellik de kazandırıyoruz"

İlçelerde en önemli hedeflerinin altyapıyı tamamlamak olduğunu belirten Başkan Altay, yol çalışmalarının ve modern pazar yerinin Akşehir'e hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'de yürütülen yatırımları inceledi, ilçe esnafını ziyaret etti. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte ilçe merkezinde esnaflarla buluşan Başkan Uğur İbrahim Altay, daha sonra Akşehir KOMEK'te Genç KOMEK Yaz Okulu'na devam eden çocuklarla bir araya geldi. Temel dini bilgiler, el sanatları ve spor gibi alanlarda etkinliklere katılan, öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, daha sonra ilçede Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen asfalt çalışmalarında incelemelerde bulundu. Merkezin dışındaki ilçelerde en önemli hedeflerinden birinin altyapıyı tamamlamak olduğunu kaydeden Uğur İbrahim Altay, “Bunun için çok yoğun bir çaba içerisindeyiz. 2022 yılında merkez mahallelerimizin dışında 28 ilçemizde toplam 1 milyar liralık soğuk asfalt, sıcak asfalt ve parke çalışması gerçekleştiriyoruz. Akşehir, merkez dışındaki en büyük ikinci ilçemiz. Burada ilçe belediyemizle birlikte altyapı çalışmalarımızda bu sene de çok yoğun bir faaliyet ve çalışma süreci devam ediyor. İlçe merkezinde sıcak asfalt kaplamayı tamamladık. Yaptığımız çalışmalarla altyapıyı tamamlarken ilçelerimize görsel bir güzellik de kazandırıyoruz. Akşehir'imize hayırlı olsun” dedi.

“Akşehir'e modern bir pazar yeri kazandırıldı”

Altay, daha sonra ilçeye Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan pazar yerini inceledi. Altay, yatırımın güncel fiyatla yaklaşık 30 milyon liraya mal olduğunu aktararak, “Burada bulunan mevcut 3 bin 350 metrekarelik pazar alanı, yoğun kar yağışından dolayı yıkılmıştı. Yapılan istişarelerle pazarı büyüterek 6 bin 350 metrekare alanda daha modern bir hale getirerek pazarcı esnafımızın ve Akşehirlilerin hizmetine sunduk. Bu hizmetin Akşehirlilere hayırlı olmasını temenni ediyorum. İyi günlerde kullansınlar” şeklinde konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da ilçeye kattığı değerden dolayı Altay'a teşekkür ederek, “Allah razı olsun, her konuda olduğu gibi bize verdiği desteği her zaman yanımızda görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi olarak sıcak asfalt çalışmalarını birlikte yürütüyoruz. Yatırımlarımızda başkanımızın büyük katkıları var” ifadelerini kullandı. Başkan Salih Akkaya, mevcut pazar yerinin sadece Akşehirlilere değil, bölge ilçelere de hizmet verdiğine dikkat çekerek, “Büyükşehirimizin desteğiyle arsasını Akşehir Belediyemiz tahsis etti, büyükşehirimiz de yapımını üstlendi. İki haftadır pazarcı esnafımız ve halkımız buradan faydalanıyor” diye konuştu.