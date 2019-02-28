Başkan Altay, Yeni Müslüman olan Amerikalıları ağırladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Diyanet, İslam'ı ve Türk kültürünü yakından tanımak için Konya'ya gelen yeni Müslüman olmuş Amerikalı heyeti ağırladı.

Yeni Müslüman olmuş 16 kişilik Amerikalı heyet, Washington Diyanet İmamı Ali Tos'un rehberliğinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. İslam akidesinin daha doğru öğretilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında daha önce Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Sosyal Araştırmalar ve Dayanışma Vakfı (SADAV) ortaklığında Avusturya'dan şehrimize katılım sağlanan uygulamanın ikincisinde; Diyanet İşleri Washington Temsilciliği, SADAV ve Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde yeni Müslüman olan Amerikalı ziyaretçiler ağırlandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya İslam'ın en güzel yaşandığı Anadolu şehirlerinden birisidir. Tabii keşke imkan olsa da Ramazan ayında gelebilseniz. O zaman tüm şehrin nasıl oruç tuttuğunu, nasıl iftara ve sahura tüm şehrin hazırlandığını; şehirde yaşayan tüm canlıların, kuşların, kedilerin, köpeklerin bile adeta buna riayet ettiğini görebilirsiniz. Tabii böyle dünyanın en gelişmiş ve dünyalık görüntülerin çok olduğu bir ülkede İslamiyet'le müşerref olmaları büyük bir müjde onlar için. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Washington Diyanet İmamı ve Heyet Başkanı Ali Tos da, “Müminler ancak kardeştir” ayetini kendilerine slogan edinerek bu yola çıktıklarını belirterek, “Türkiye'nin, Anadolu'nun İslam anlayışını, medeniyetini, kültürünü, biraz da olsa hissettirmeye çalışacağız inşallah. Konya Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu bu program, hakikaten çok kıymetli” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Başkan Altay, 16 kişiden oluşan heyete İngilizce Kur'an-ı Kerim meali ve İslam Düşünce Atlası hediye etti.