Başkan Altay: “Yeni nesil kurslarla gençlerimizin ufkunu açıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimler sonunda TEKNOFEST gibi yarışmalara katılacak ekiplere ekipman desteği de verdiklerini söyleyerek yeni nesil kurslarla gençlerin ufkunu açtıklarını söyledi. KOMEK'te Radyo Kontrollü Model Uçak Kursu'na katılan kursiyerler, İnsansız Hava Aracı (İHA) yapmayı ve uçurmayı öğreniyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, günümüzde giderek yaygınlaşan insansız hava araçlarının yakın gelecekte birçok alanda insan hayatına daha fazla gireceğini belirterek, bu alanda da eğitimler verildiğini söyledi. Başkan Altay, “KOMEK Radyo Kontrollü Model Uçak Kursu eğitimlerinde model uçaklar yaptırılıp kursiyerlerimizin el becerilerinin yanında; uçuş prensibi, aerodinamik, mukavemet, uçuş emniyeti kuralları ve uçak yardımcı parçalarının nasıl hareket ettiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Uçak yardımcı parçaları olan Aileron-Elevatör-Rudder-Flap-Gaz sistemleri de yine uygulamalı olarak gösteriliyor” dedi.

Eğitimler sonunda TEKNOFEST gibi önemli yarışmalara katılacak ekiplere; telemetri, otopilot, görüntü işleme sistemleri gibi ekipman desteği de verildiğini aktaran Başkan Altay, KOMEK olarak yeni nesil kurslarla gençlerin ufkunu açmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Uçak Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, Elektrik Elektronik, Mekatronik, Makine Mühendisliği ile Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katıldığı eğitimlerde kursiyerler, Alaaddin KOMEK'te yaptıkları İHA'ları Selçuklu Sarayköy Mahallesi'nde uçuş izni verilen bölgede uçurarak test uçuşlarını gerçekleştirdi.