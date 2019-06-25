Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi inşaatını inceledi

Yeni Hızlı Tren Garı Alt Geçidinin kendileri açısından anlamlı olduğunu belirten Başkan Altay, “4 Nisan'da mazbata töreninden hemen sonra seçim kurulundan çıkarak bu bölgede temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Aradan geçen çok az bir zamana rağmen işin yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. İnşallah en kısa sürede de bu alt geçidi hizmete açarak Konya trafiğinde önemli bir rahatlama olmasını hedefliyoruz. Burada önemli olan gar inşaatı tamamlanmadan alt geçidin yapılmasıydı. Şu anda belki trafik akışını sağlayamıyoruz ama gar tamamlandıktan sonra bu işi yapmak hem daha maliyetli hem daha eziyetli olacaktı. Onun için gar inşaatı tamamlanmadan önce bu alt geçidi tamamlamak için ciddi bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah son aşamaya geldik. Bununla birlikte hem yayalarımız için güvenli bir geçiş hem de tren yolu alt geçidi yolunu kesintisiz hale getirmiş olacağız. 21 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz” dedi.

Geçtiğimiz aylarda dört araç alt geçidini ve bir yaya üst geçidini hizmete açtıklarını anımsatan Başkan Altay, “Yeni gar istasyonunun olduğu yere yaptığımız alt geçidin yanı sıra şehrin farklı yerlerinde şu anda üç yaya üst geçidi inşaatımız da devam ediyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımızın Konya trafiğinde daha az zaman harcaması ve gidecekleri yerlere en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak içindir” ifadelerini kullandı.