Başkan Altay: “Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi inşaatı hızla yükseliyor”

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandıracağı Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi'nde yapım çalışmaları devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik modelinde öğrencilerin önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlamayı çok önemsiyoruz. Konya her zaman eğitim anlamında gelişmeye ve yeniliklere açık bir şehir olmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin nitelikli eğitim almaları da bizim için öncelikli konuların başında geliyor” diye konuştu.

Şefik Can Caddesi üzerinde 6 bin metrekare alanda inşa edilen, iki kat bodrumla birlikte toplam 6 kattan oluşacak Yenişehir Sosyal Tesisi ve Lise Medeniyet Akademisi yapımının son aşamaya geldiğini kaydeden Başkan Altay, “Sosyal tesis içerisinde; hemşehrilerimiz için yüzme havuzları, spor salonları, hamam ve fitness salonları yer alacak. Ayrıca Lise Medeniyet Akademisi bölümünde; derslikler, atölyeler, kitap kafe, konferans salonu liseli gençlerimize hizmet verecek. Geçtiğimiz günlerde ikinci etabını açtığımız, üçüncü etabına da devam ettiğimiz Şefik Can Parkı'yla birlikte bu tesisimiz de estetik mimarisiyle bölgeye değer katacak. Güncel bedelle 60 milyon liraya mal olacak bu güzel tesisi en kısa sürede tamamlayarak liseli gençlerimizin ve bölge halkımızın istifadesine sunacağız. Konya'mız için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.