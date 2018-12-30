Başkan Altay, Yesevi Sohbetleri'nde gençlerle bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alperen Ocakları'nda düzenlenen Yesevi Sohbetleri'nde gençlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Alperen Ocakları tarafından düzenlenen Yesevi Sohbetleri'nde gençlerle buluştu. Alperen Ocakları İl Başkanlığında gerçekleşen programda gençlerin böyle ortamlarda bir araya gelmelerini önemsediklerini belirten Başkan Altay, “Hepinizin bir derdi var ki buradasınız ve bu çok önemli. Ama yetmiyor daha çok çalışmalı ve gayret etmelisiniz. Şanlı bir geçmişimiz var ama gelecek projeksiyonu çizip ona göre hareket etmeniz çok daha önemli” dedi.

“Kucaklayıcı ve hoşgörülü olmalıyız”

Ayrıştırmalardan uzaklaşarak farklılıkları bir güzellik olarak kabul etmenin önemine değinen Başkan Altay, “Kucaklayıcı ve hoşgörülü olmalıyız. Bize bizden başka dost yok. Dünya ve bölge bir dönüşüm ve değişim sürecinde. Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de hatta Yunanistan'da yaşananlara bir bakın, eğer ayakta durmayı başaramazsak hiçbirimizin yaşama hakkı olmayacak. Önce bir olup beraber olup ayakta durmayı başarabilmeli ve üretmeliyiz. Batının ülkemize olan bakışı ortada. Gezi olaylarında ülkemize yönelik tavrı gördünüz. Çok daha büyük olaylar Fransa'da yaşandı. Ama uluslararası aynı tepki gösterilmedi. Onun için dünyayı tanıyın, kendinizi geliştirin” şeklinde konuştu.

“Hiçbir dönemde ümitsiz olmadık, olmayacağız”

Programa katılan 23. ve 24. Dönem AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakcı ise, ülke olarak yoğun bir dönemden geçildiğinin altını çizerek bu süreçte gençlerin önemli roller üstlenmesi gerektiğini söyledi. Kabakcı, “Hiçbir dönemde ümitsiz olmadık ve olmayacağız. Kısa vadede hoşunuza gitmeyen haller sizi sizleri hiç rahatsız etmesin. Biz millet olarak çok dönemler atlattık. Bu dönemler de geçer. İnşallah gelecek Türkiye'sini hep beraber inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Alperen Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Seyit Özcan da, gençlerle bir araya geldikleri için Başkan Uğur İbrahim Altay ve Mustafa Kabakcı'ya teşekkür ederek, Alperen Ocakları olarak gençlerle ilgili yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.