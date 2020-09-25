Başkan Altay, Yunak ve Tuzlukçu'da incelemelerde bulundu

Yunak'ta ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Yunak Belediyesini de ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan ile bir araya geldi.

"Yunak'a 123 milyon liralık yatırım yapıldı"

Yeni Büyükşehir Yasasından sonra Büyükşehir Belediyesi olarak Yunak'ta toplam 123 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, “Bunun 37 milyon liralık kısmı 2018 ve 2019 yıllarında yapıldı. Özellikle mahalle yolları konusunda çok yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesine ait yollar öncelikli olmak üzere standartları yükseltmek için çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah 2021'de de hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan da, “Konya Büyükşehir Belediyemizin verdiği güçle hizmetlerimize devam ediyoruz. Verdiği desteklerden dolayı Uğur Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Altay, Yunak'a yeni atanan İlçe Kaymakamı Fatih Kurt'u da ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledikten sonra son olarak ilçede TOKİ tarafından yapımı sürdürülen 2. Etap Sosyal Konut Projesi inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Ziyaretler tuzlukçu'da da devam etti

Yunak'tan sonra Tuzlukçu'ya geçen Başkan Altay, burada ilk olarak AK Parti Tuzlukçu İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Tuzlukçu'da hizmetlerin devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak Tuzlukçu'ya yatırımlarımız; yollarımız, parke desteğimiz, sosyal yardımlarımız artarak devam edecek. Hizmet sınırımızdaki her ilçede görevlerimizi yerine getirme ve standardı yükseltme gayreti içindeyiz. İlçe teşkilatımıza ve meclis üyelerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. AK Parti Tuzlukçu İlçe Başkanı Mevlüt Turpçu de özellikle pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerden dolayı Başkan Altay'a teşekkür etti. Daha sonra ilçeye kazandırılan ve pandemi sürecinde hizmet vermeye başlayan Şehit Halim Ünal Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, ardından depremde hasar gören Halk Eğitim Merkezi binası ile Tuzlukçu Ortaokulu'na yapılacak halı saha alanı ve muhtarlık ofisinde incelemelerde bulundu.