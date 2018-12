Başkan Altay'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla yayımladığı mesajı şöyle: “Ülkemiz, özellikle son 16 yıllık sürede her alanda büyük bir gelişim yaşarken engelli kardeşlerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda da önemli bir dönüşüme sahne oldu. Geçmişte eve mahkum olan engelli kardeşlerimiz artık toplumun her alanında başarıyla yer alıyor, zorlukları aşarak örnek çalışmalara imza atıyor. Konyamız'da da engelli kardeşlerimizin şehirde rahatça yaşayabilmeleri için özellikle 'Engelsiz Kent' projesi kapsamında örnek çalışmalar hayata geçirildi. Şehir merkezindeki kaldırımlar engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirilirken toplu ulaşım araçları engelsiz otobüs ve tramvaylarla yenilendi. Belediyemiz Türkiye'ye örnek olan 'Engelsiz Mekanlar' projesi başta olmak üzere; evde bakım ve evde kuaförlük hizmetleri, 'Sosyal Kart', 'Sanatla Engelsiz Hayat', 'Engelsiz Mehter Takımı', yüzde 40 ve üzeri engelli öğrencilere ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar eğitim yardımı gibi çok sayıda proje, araç ve cihaz desteği ile engellilere destek vermeyi sürdürüyor. Bu dünyada her birimizin engelli konuma düşünebileceği bilinciyle bu konuda toplumsal duyarlılığın daha da artması için elinden geleni yapması gerekiyor. Hiçbir engellinin durumunun kendi seçimi olmadığını bilerek, bu kardeşlerimizin haklarını kullanabilmelerini, imkanlardan faydalanabilmelerini temin etmeli, bu doğrultuda ilgili kurumlara yardımcı olmalı, destek vermeliyiz. Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinliklerin engelli kardeşlerimin sorunları konusunda toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor; engelleri azim ve inançla aşmayı başaran bütün engelli kardeşlerimizin Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum.”