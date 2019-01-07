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Başkan Altay'dan esnaf ziyareti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde bir taksi durağı ile Amber Reis ve Sultan Cem Caddeleri üzerindeki esnafları ve vatandaşı ziyaret ederek istişarelerde bulundu.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Önce bir taksi durağında taksici esnafıyla buluşan Başkan Altay, daha sonra Amber Reis ve Sultan Cem Caddeleri üzerindeki esnafları ve vatandaşı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Görevlerinin Konya'ya hizmet etmek olduğuna vurgu yaparak bu noktada Konya'nın huzur ve mutluluğu için gayret ettiklerini söyleyen Başkan Altay, “Hemşehrilerimizle istişareye büyük önem veriyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri, fikirleri bizim birinci önceliğimiz. Çünkü onlara hizmet etmek için buradayız. Belediyecilik zor olduğu kadar zevkli de bir iş. Çünkü halkımıza hizmet ediyoruz ve halkımız için yapılan her güzel iş de bizleri mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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