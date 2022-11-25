Başkan Altay'dan hayvan barınağındaki olayla ilgili açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan üzücü olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaya çıkan görüntülerin herkesi derinden üzdüğünü belirten Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları ile ilgili bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptıklarını, suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle yaptıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yaşanan olayın münferit olduğuna inandığını ifade ederek, "Duyduğumuz andan itibaren suçluların cezalandırılması ile ilgili gerekli işlemleri ivedilikle gerçekleştirdik. Failler görevlerinden uzaklaştırıldı ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca sorumlularla ilgili de idari soruşturmayı açtık, şu anda görevlerinden açığa alınmış durumdalar. Bu olayı sadece bir belediye başkanı olarak değil bir insanlık vazifesi olarak sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi'nin Türkiye'nin en modern hayvan barınağı olduğunu kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Bunu iddia ile söylüyorum. Biz bugüne kadar çok önemli çalışmalar yaptık. Hem hayvan barınağımızın fiziki yapısı hem de hayvanlarla ilgili yürüttüğümüz projeler tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hayvan barınağımızda ameliyathanelerin, röntgen cihazlarının, laboratuvarların, hatta küvözlerin bulunduğu bir ameliyat sistemine sahibiz. Ayrıca uzun süre misafir ettiğimiz hayvanların sağlığını korumak için yerden ısıtmalı barınaklarımız var. Biz sahiplendirmeyi de çok önemsiyoruz. Bugüne kadar 6 binin üzerinde hayvanı sahiplendirdik. Türkiye'de sadece sahiplendirdiği hayvanlar için aylık bedel ödeyen şehir Konya'dır. Biz bir taraftan barınaktaki hayvanların şartlarını düzenlerken, bir taraftan da sahiplendirme ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca tüm Türkiye'de ses getiren özellikle trafik kazalarında zarar gören hayvanların bir an önce ve uygun şartlarda barınağımıza ya da Veteriner Fakültesine ulaştırılması ile ilgili tam donanımlı 4 tane ambulansımızla da bu hizmetleri yürütüyoruz. Biz bunları yaparken birinin zorlamasıyla, birinin dayatmasıyla yapmadık. Biz bunu insanlık görevi olarak görüyoruz. Konya bu konuda hassas olması gereken en önemli şehir. Hazreti Mevlana'nın şehrindeyiz. Yaratılan her şeyi Yaratan'dan ötürü seviyoruz. Dolayısıyla bu konuda bugüne kadar çok önemli işler yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu menfur olay bizi de çok üzdü ama bu olay bu konudaki azmimizi ve kararlılığımızı asla ortadan kaldırmaz. Ortaya çıkan durumdan üzüntü duyuyoruz. Özellikle sokak hayvanları için bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

“Hayvanlara sağladığı imkan itibarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi barınağı birinci sırada”

Fiziki imkanları, büyüklüğü, kapasitesi ve hayvanlara sağladığı imkan itibarıyla Konya Büyükşehir Belediyesi barınağının birinci sırada olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Türkiye'de en çok hayvan sahiplendiren belediyeyiz. Bunlara aylık düzenli ödeme yapan ve bu hayvanların sağlıklarını düzenli kontrol eden, aşılayan bir belediyeyiz. ‘Canbulan' gibi örnek projelerimiz var. Bundan sonra da bu konudaki eksiklerimizi hızla tamamlayarak sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarımızı aynı ciddiyet ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Tabii gönül isterdi ki Konya'nın ismi böyle anılmasın. Biz Konya'nın her manada öncü olması için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz aynı azim ve kararlılıkla hem insanımıza hem tüm canlılara hizmet etmeye devam edeceğiz. Konya bu konuda da bundan sonra önemli işler yapacaktır. Ayrıca tekrar üzerine vurgulayarak ifade etmek istiyorum; bu münferit bir olaydır. Bu yapılanlar Konya'ya mal edilemez. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle sokak hayvanları ile ilgili yaptığı işleri gölgeleyemez. Biz bu konuda çok önemli işler başardık. Anlaşılan o ki kontrolümüzde bazı eksiklerimiz var. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Bundan sonra eksiklerimizi hızla gidererek inşallah bu konuda Türkiye'ye örnek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, “Faillerin gerekli cezayı görmelerini arzu ediyoruz. Bunu bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; bir insan olarak, bir Konyalı olarak söylüyorum. Bu kabul edilebilir bir olay değil, vahşice bir olay. Bütün bu yapılanların gölgelenmesine de izin vermemek lazım. Sokakta çocuklarımızın güvenli bir şekilde hayatlarına devam etmeleri ve onların hayatlarını korumamız için belediyelerin bütçe harcaması gerekiyor, belediyelerin bazı zorlukları yenmesi gerekiyor. Biz bu konuda da azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Hem sokaklarımızı çocuklarımız için güvenli hale getireceğiz hem de barınaktaki hayvanlarımızı önce sahiplendirmek için çaba sarf edeceğiz. Sonra barınakta en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.