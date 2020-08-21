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Başkan Altay'dan korona virüs denetimi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesinin önemini hatırlattı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kılıçarslan Mahallesi Adakale Caddesinde esnafları ziyaret etti. Selçuklu ilçesindeki caddede esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Altay, iş yeri sahiplerine ve çalışanlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Son zamanlarda artan korona virüs vakalarına karşı kurallara uymak zorunda olduğumuzu hatırlatan Başkan Altay, “Günün ilk saatlerinde Adakale Caddesindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, maske, mesafe ve temizlik uyarılarımızı yaptık. El ele verdiğimizde ve kurallara uyduğumuz takdirde salgının etkisini en aza indireceğiz inşallah. Uyarılarımızı dikkate alan bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tüm şehrimize bereket, sağlık ve huzurlu bir Cuma günü diliyorum” ifadelerini kullandı.

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