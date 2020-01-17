İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Altay'dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış döneminde artan fatura yükünü azaltmak amacıyla Mart ayına kadar su fiyatlarının eski tarifeye göre ücretlendirileceği müjdesini verdi.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su fiyatlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Konyalılara sosyal medya hesabından verdiği müjdelere bir yenisini daha ekleyen Başkan Altay, “Kış döneminde hemşerilerimizin artan fatura yükünü hafifletmek için Mart ayına kadar su fiyatlarımızı eski tarifeye geri çekiyoruz. Ocak ayı faturası tahakkuk eden hemşerilerimizden bir sonraki ay farkı düşerek mahsup edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü de yeni yıla indirim müjdesiyle girmişti. KOSKİ, tüm abone gruplarında 1 yıllık suyunu peşin alan vatandaşlara yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.