Başkan Angı: “Konya ve Konyalılar yaraların sarılması için elinden gelen gayreti ortaya koydu"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, gündemi değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Hasan Angı, Türkiye'nin büyük bir afeti, asrın felaketi depremi yaşadığını söyledi. Hasan Angı, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Depremden etkilenen milyonlarca insanımız var, onlara da geçmiş olsun diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim tüm insanlığı bu tür büyük felaketlerden, acılardan korusun. Bu acı yaşanırken Konya ve Konyalılar ilk andan itibaren deprem bölgesine ulaşmak, arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi daha sonra insani yardımların hızlı bir şekilde ulaşması, oradaki yaraların sarılması için elinden gelen gayreti ortaya koydu. İlk andan itibaren Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm kamu kurumlarının ve belediyelerimizin arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etti ve kendileri de hemen yola çıktı. Uğur İbrahim Altay başkanımıza Hatay'ın ihtiyaç duyduğu her çalışmayı tüm ekipleriyle ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum. Şehrin tüm sivil toplum örgütleri, odalar, borsalar, sendikalar, iş adamları dernekleri, vakıflar, gönüllüler tek yürek olarak bu yaşanan acının üstesinden gelmek adına AFAD koordinasyonunda süreci başlattı ve devam ettiriyor. Diğer taraftan bölgeden gelen misafirlerimiz için süratli bir şekilde KYK'nın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtları, misafirhaneler ve oteller açıldı. Gelen misafirleri sıcak bir mekana kavuşturmak, acil ihtiyaçlarını görmek sonrasında şehirde kalacakları kalıcı mekanlara geçmesiyle, o ruh halini aşmalarında Konya manevi birlikteliği gösterdi. Diğer taraftan depremzedelerin evlerde misafir edilmesiyle ilgili birçok organizasyon yapıldı. Hem yerleştirme hem de eksiklerin tamamlanması noktasında binlerce gönüllünün gönlünü ortaya koyması, Konya'nın adını deprem bölgelerinde takdirle, minnetle karşılanan bir duruma getirdi. İlk günden itibaren teşkilatlar olarak bizler de hem buradaki yardım organizasyonlara elimizden gelen desteği verdiğimiz gibi sahada da arkadaşlarımızla hem gide yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, oradaki depremzede kardeşlerimize destek olabilmek için saha çalışmalarını yürüttük, yürütüyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarının yanında devletimiz hızla kalıcı konutlara doğru da adımlarını attı. ilk günlerde çadır kentlerle başlayan süreç konteyner kentlerin kurulması aşamasında devam ediyor. Dün Konya Büyükşehir Belediyemiz, Selçuklu, Meram, Karatay Belediyelerimiz, Ticaret Odamız, Sanayi Odamız ve Ticaret Borsamızın birlikte yaptıkları konteyner kente gidecek konteynerleri de yola çıkartmış olduk. Büyükşehir Belediyemiz altyapısını hazırlamıştı. Konteynerlerimiz süratli bir şekilde yerleştirilip oradaki insanlarımız, çadıra göre birazcık daha rahat edebileceği, içinde tuvalet ve duşunun, mutfak tezgahının olduğu konteyner kentlere doğru yönlendiriliyor. Bu ihtiyaçların bir an önce görülmesi için yapılan kampanyalarda Türkiye'nin tek yürek olduğuna hep birlikte şahitlik ettik” dedi.

Konya'da 40 bin civarında depremzede misafir var

Başkan Hasan Angı, deprem bölgesinden Konya'ya gelen depremzedelerin sayısı ile ilgili olarak da “Resmi rakamlara baktığımız zaman Konya'ya bölgenin tamamından gelmiş 36 bin 500 civarında misafirimiz var. Bu muhtemelen 40 bin civarı. Çünkü bir kısmı kendi imkanlarıyla gelmiş, akrabalarına yerleşmiş kardeşlerimiz var. Buna ilçeler de dahil tabii. Merkezdeki yurtlar dolunca ilçelerdeki yurtlara yönlendirmeler yapılmıştı” şeklinde konuştu.

"28 Şubat'ı bu ülkeye yaşatanları insanlarımız hatırlarında tutuyor"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, yarın 28 Şubat kararlarının alındığı günün sene-i devriyesi olduğunu hatırlatarak, “Ülkenin, demokrasiye müdahaleler, özgürlük alanlarının daraltılmasıyla bunaltıldığı dönemlerdi. 28 Şubat da bunlardan biriydi. Hamdolsun aradan geçen zaman diliminde bunun izleri silinerek bu ülkedeki demokratikleşmelerin, kalkınmanın, özgürlüklerin önü açıldı. Bunda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. O günleri bu ülkeye yaşatanları da insanlarımız hatırlarında tutuyor. Birçoğu hayattan ayrıldı. Kimse arkasından rahmet okumuyor. Zaman geçiyor ama yapılanlar unutulmuyor. Ülkemiz bu tür zorlukları bir daha yaşamasın inşallah. 28 Şubat deyinde dönemin Başbakanı rahmetli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı da anmamız gerekiyor. Onun da vefat sene-i devriyesi. Bu ülke için büyük mücadele vermiş, iyi bir bilim adamı olmanın yanında milli bir siyasetçi kimliğiyle bu mücadeleyi yürütmüş güzel insanı da rahmetle anıyoruz. Bakın rahmetle anabildiklerimiz var, arkasından rahmet dileyemediklerimiz var. Önemli olan hangi görevi yaparsak yapalım bu dünyadan ayrılınca rahmetle anılabilmek” diye konuştu.